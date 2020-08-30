الكنيسة الأرثوذكسية ناعية شهداء القوات المسلحة: ليحفظ الرب القدير وطننا من كل شر

نعت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية، وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني، شهداء القوات المسلحة البواسل الذين استشهدوا نتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة في حربها ضد الاٍرهاب.

وذكر بيان صادر اليوم عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، نصلي أن يمنح الله عزاءً وسلامًا لأهالي الشهداء الأبرياء وأن يمنَّ بالشفاء العاجل على المصابين.

وأضاف البيان ستظل الكنيسة دومًا ثابتةً على موقفها الداعم للقوات المسلحة في حربها مع الاٍرهاب الأسود إلى أن تستطيع اقتلاع جذوره من أرض مصر وتحقيق كامل الأمن والطمأنينة لشعبنا المبارك.

وتابع قائلا، ليحفظ الرب القدير وطننا من كل شر، وينعم عليه وعلى أهله بالسلام والاستقرار.

كانت الطائفة الإنجيلية بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، قد نعت في وقت سابق اليوم شهداء القوات المسلحة البواسل، الذين استشهدوا اليوم في مواجهاتهم البطولية لردع أعداء الوطن والإنسانية، وتحقيق الأمن والأمان لشعب مصر العظيم.