صور .. وزيرة الصحة : تغيير اسم مستشفى البياضة إلى إيزيس التخصصى

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تغيير اسم مستشفى البياضية بالأقصر لمستشفى "إيزيس التخصصى"، لتصبح مركزًا متكاملاً لتقديم خدمات الأمومة والطفولة، ومستشفى متخصص فى النساء والولادة، والأطفال المبتسرين، مشيرة إلى أن المستشفى سيصبح أول مستشفى متخصص فى النساء والولادة لخدمة أهالى جنوب الصعيد.





جاء ذلك خلال تفقد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، والدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، والدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجى، اليوم الأحد، مستشفى إيزيس التخصصى " البياضية سابقًا" ، فى إطار متابعتها للاستعدادات النهائية تمهيدًا للتشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بالمحافظة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزيرة أكدت أن أعمال تطوير المستشفى تم تنفيذها وفقًا لأعلى معايير الجودة، لضمان تقدم خدمات طبية ذات جودة عالية فى تخصصات النساء والولادة، كما وجهت بتوفير التجهيزات الطبية وغير الطبية اللازمة، وتوريدها بشكل عاجل تزامنًا مع الانتهاء من أعمال التجهيزات والإنشاءات بالمستشفى.

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وأضاف أن مستشفى "إيزيس التخصصى" يتكون من 7 أدوار، وتشمل 28 سريرًا، و26 ماكينة غسيل كلوي، و20 عيادة خارجية، و5 معامل تحاليل، ووحدة عناية مركزة بطاقة 10 أسرة، و4 غرف عمليات، و30 حضانة للأطفال.

وأشار إلى أن الوزيرة وجهت الشكر للمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، لمتابعته الحثيثة، مما ساهم فى الإسراع بمعدلات التنفيذ وتطوير المنشآت الطبية التى ستعمل ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.

جدير بالذكر أن محافظة الأقصر تأتى ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس والتى تشمل "الإسماعيلية، والسويس، والأقصر، وأسوان، وجنوب سيناء"، والتى بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر 2019، تمهيداً لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتى انطلقت المنظومة بها فى شهر يوليو من العام الماضى.