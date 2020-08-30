أبرز المعلومات عن النائبة الجديدة لرئيس البعثة الأمريكية بالقاهرة

نیکول شامبين، من كبار مسؤولى الخدمة الخارجية بوزارة الخارجية الأمريكية، قبل انضمامها إلى سفارة القاهرة كنائب لرئيس البعثة، وشغلت منصب القائم بأعمال رئيس البعثة، والقائم بأعمال الممثل الدائم، ونائب رئيس بعثة الولايات المتحدة لدى المنظمات الدولية فى فيينا.

أما عن الخبرة السابقة لـ شامبين، فهى العمل كمستشار أول المكافحة الإرهاب فى مكتب الشؤون الأوروبية والأوروآسيوية، ومدير مكتب المساعدة لآسيا والشرق الأوسط فى مكتب السكان واللاجئين والهجرة، وأشرفت على السياسة الأمريكية وبرامج المساعدة المتعلقة باللاجئين وضحايا الصراع الآخرين فى جميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا.

وفى الفترة من 2013 إلى 2014، عملت كمستشارة سياسية فى سفارة الولايات المتحدة ببغداد، ومنذ عام 2008 حتى عام 2011 شغلت منصب مدير مكتب مصر والمشرق بمكتب شؤون الشرق الأوسط، والذى يغطى مصر وسوريا ولبنان والأردن.

وتأتى شامبين، خلفا لدوروثى شيا، التى عملت كنائب لرئيس البعثة فى القاهرة منذ عام 2017 حتى فبراير 2020، وتم ترقيتها كسفيرة للولايات المتحدة بلبنان.