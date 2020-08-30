قورة : الضربات الاستباقية للقوات المسلحة أفقدت الجماعات الإرهابية قدرتها

وقال قورة، فى بيان، اليوم، إن القوات المسلحة المصرية بفضل التخطيط المحكم من قياداتها والمتابعة المستمرة والبطولة الواضحة من أفرادها ضباط وجنود، نجحت فى توجيه ضربات موجعة للعناصر الإرهابية والجماعات التكفيرية فى سيناء.
وشدد مساعد رئيس حزب الوفد السابق، على أن القوات المسلحة المصرية ومنذ الإعلان عن العملية العسكرية الشاملة فى سيناء، نجحت فى القضاء على مئات العناصر التكفيرية مما أفقد تلك الجماعات قدرتها على المواجهة والصمود فى وجه تلك الضربات، الأمر الذى يبشر باقتراب القضاء عليها بشكل تام.
وأشار قورة، إلى أن عقيدة تلك الجماعات الإرهابية والعناصر التكفيرية فاسدة، وهدفها تنفيذ أجندات خارجية فقط للممولين لها من الخارج، موضحا أن أيام تلك الجماعات المتطرفة والدموية داخل مصر اقتربت من نهايتها.
ونعى مساعد رئيس حزب الوفد السابق، استشهاد عدد من ضباط وجنود القوات المسلحة خلال تنفيذ تلك العمليات البطولية ضد الإرهابيين الخونة، داعيا الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم أهلم وذويهم الصبر والسلوان، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.
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