الزمالك يهرب من كمين إنبي بهدف الونش القاتل

نجح نادى الزمالك في خطف 3 نقاط مهمة بعد الفوز على نظيره إنبى بهدف نظيف أحرزه المدافع محمود الونش في الدقيقة 73 من عمر المباراة التي أقيمت اليوم على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الـ 23 للدورى، بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 45 بعدما خاض الأبيض 23 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 13 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 30 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، فيما اعتبر الزمالك مهزومًا فى مباراة اعتبارية أمام الأهلى فى قمة الدور الأول، بنتيجة 2 / 0 لعدم حضوره للمباراة فى موعدها، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافية من رصيده بنهاية الموسم الجارى طبقًا لقواعد المسابقة، بينما يتجمد رصيد إنبى المركز عند 30 نقطة، بعدما خاض 23 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 9 لقاءات وهُزم فى 7 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 21 هدفًا واستقبلت شباكه 22 هدفا.

انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبى بين الفريقين، وبدأ الزمالك المباراة بضغط على مدافعى إنبى من أجل احراز هدف مبكر لإراحة الأعصاب، في المقابل فان لاعبى إنبى اعتمدوا علي الهجمات المرتدة واللعب من الجبهة اليمنى في محاولة لاختراق جبهة عبد الله جمعة الظهير الأيسر للزمالك. ولجأ محمود عاشور حكم المباراة الي تقنية حكم الفيديو "فار" في التحام بين طارق حامد من الزمالك ومحمد بسيونى من إنبى، وبالفعل منح طارق حامد إنذار لخشونته مع لاعب إنبى، ليغيب عن مباراة الزمالك وبيراميدز المقبلة في الجولة الـ 24 للدوري، وتألق مدافعى الفريقين حال دون إحراز أهداف.

هدأ أداء الفريقين تدريجيا، وأنحصر اللعب في منتصف الملعب، وظهرت بعض الهجمات علي استحياء من الفريقين ولكن دون خطورة على مرمى أبو جبل أو جاد. وأشهر محمود عاشور حكم المباراة إنذارات عديدة في وجه لاعبى الفريقين حيث حصل من الزمالك على إنذار كل من طارق حامد وفرجاني ساسي، وأسامة جلال ومحمود غالي من إنبى، لينتهى الشوط بالتعادل السلبى بين الفريقين.

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بدأ الزمالك الشوط الثانى بطوفان من الهجمات على مرمى محمود جاد حارس مرمى انبى ولكن دون ترجمة الهجمات لأهداف. وألغى محمود عاشور حكم مباراة الزمالك وإنبى، هدفا للفريق الأبيض سجله يوسف أوباما مهاجم الفريق بسبب وجوده فى مصيدة التسلل خلال تسديد الكرة فى الشباك فى الدقيقة 50 من عمر المباراة ، ليستمر التعادل السلبى بين الفريقين بعد مرور 60 دقيقة.

وكثف لاعبو الزمالك من هجماتهم علي مرمى انبى في محاولة لخطف نقاط المباراة الثلاثة، ولكن دون جدوى بسبب التنظيم الدفاعى الذي امتاز به فريق إنبى. وحاول كارتيرون المدير الفني للزمالك تعديل الوضع الهجومى لفريقه من خلال اشراك كاسونجو ومحمد اوناجم ، وفي الدقيقة 73 ينجح محمود الونش في احراز هدف التقدم للزمالك لتصبح النتيجة 1/0 للزمالك بعد مرور 75 دقيقة. حاول لاعبو انبى إحراز هدف التعادل خلال الفترة المتبقية من المباراة إلا أن دفاع الزمالك وتألق أبو جبل منعا لاعبي إنبى من التعادل لتنتهى المباراة بفوز الزمالك 1/0.