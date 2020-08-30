في المطار بـ 30 دولارا.. مصر ترفع شرط تحليل PCR الإجباري لدخول المدن السياحية

أعلنت سلطة الطيران المدني المصري، برئاسة المهندس أشرف نوير، جميع شركات الطيران العاملة في مطار الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم وطابا الدوليين، أنه سيتم السماح للركاب القادمين إلى تلك المطارات بعمل تحليل الـ PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد فور وصولهم إلي تلك المطارات.
وكان ذلك فى حالة عدم تقديمهم شهادة تفيد بإجراء تحليل الـ PCR (بنتيجة سلبية قبل ٧٢ ساعة علي الأكثر من الموعد المحدد للرحلة)، وذلك مقابل سداد الرسوم المقررة والتي تبلغ 30 دولارا.
يطبق هذا القرار اعتبارًا من ١ سبتمبر ٢٠٢٠ وإلي حين إصدار تعليمات أخرى.
وتبدأ المطارات المصرية، اعتبارا من أول سبتمبر القادم، تطبيق قرار مجلس الوزراء، بحظر دخول جميع القادمين من الخارج إلى البلاد دون تحليل PCR، بما فيهم حاملي الجنسية المصرية وخاطبت سلطة الطيران المدني المصري جميع شركات الطيران العاملة بالمطار بقرار الحكومة، وذلك حتى إصدار تعليمات أخرى.
وقالت سلطة الطيران المدني المصري، إنه وفقًا للتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والسكان، فإن الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات سواء المصريين أو الأجانب معفيين من تقديم شهادة تحليل PCR عند الوصول إلى المطارات المصرية
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