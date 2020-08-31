شاهد .. مجدى عاشور: عدم رؤيتنا للجن رحمة من الله لنا

قال مجدى عاشور، المستشار الأكاديمى لمفتى الجمهورية، إن حقيقة الجن موجودة فى الكتاب والسنة، موضحا أن عالم الجن له قوانينه التى تختلف عن عالم البشر، والتى منها أننا لا نراهم، لأن الله تعالى قال: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم".





وأضاف: من حيث لا ترونهم مهمة جدا، لأن الشيطان وقبيلته وعائلته ومن يشتغلون معه، عدم رؤيتنا لهم رحمة من الله -عز وجل-. وشبه ذلك مثل أن يأتى أحد الأطباء ويخبرك أن يدك عليها آلاف الميكروبات لكن لا تراها، ونتعجب، لكنها حقائق والميكروسكوب يكشف كل شىء، ورحمة من الله أننا لا نراها، وإلا لما أكلنا. وتابع عاشور: عالم الجن موجود لكنه غير مرئى وعدم رؤيتنا له رحمة من الله، لأننا لو رأيناه بهيئته لن نستطيع أن نعيش، لذا خفاه الله عنا.

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