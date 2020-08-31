قطع الكهرباء اليوم من 9 صباحا لـ2 ظهرا عن مناطق بالغردقة لصيانة المحولات

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر عن فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق مختلفة بمدينة الغردقة لصيانة المحولات الدورية المتبعة من قبل قطاع كهرباء البحر الاحمر .

كشف مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن منطقه المول التجارى _ شارع المدارس _أبو العباس، وذلك اليوم من التاسعة صباحا حتي 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

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من جانبه، كشف مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، عن أن الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء تجرى بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دورى لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها.

كما أكد المصدر، أن تلك الصيانة ينتهجها قطاع شبكات البحر الأحمر بشكل دورى وبصفة عامة على جميع مدن المحافظة خاصة الغردقة، حيث تشمل الصيانة المحولات فقط، ويجرى التنسيق مع مجالس المدن فى الكابلات المكشوفة لتغطيتها، وتحديدًا إدارة الكهرباء بمجالس المدن.