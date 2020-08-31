الكليات المتاحه للمرحله الثانيه 2020 للشعبتين العلمية والأدبية

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محمد سياف - ابو ظبي - بعد ظهور نتيجة تنسيق القبول في الجامعات للمرحلة الأولى، تم الإعلان عن الكليات المتاحه للمرحله الثانيه في مختلف الجامعات المصرية لطلبة وطالبات الثانوية العامة بالقسمين العلمي والأدبي، حيث قد تم الإعلان عن الحد الأدنى للقبول في الجامعات التي تم شغل جميع الأماكن بها بالمرحلة الأولى، والإعلان أيضًا عن الشواغر التي تنتظر طلاب المرحلة الثانية.

الكليات المتاحه للمرحله الثانيه 2020

أعلن السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي داخل جمهورية مصر العربية الدكتور خالد عبد الغفار عن أن تنسيق المرحلة الثانية للطلبة والطالبات الحاصلين على الثانوية العامة هذا العام 2020 سوف يستمر لمدة خمسة أيام يقوم خلالها كل طالب بتسجيل الرغبات الخاصة به بشكل إلكتروني عبر الموقع الرسمي للتنسيق.

أما الكليات المتاحه للمرحله الثانيه التي سوف يتمكن طلبة وطالبات المرحلة الثانية من التقدم إليها وتسجيلها ضمن الرغبات خاصتهم تشمل:

كلية العلوم (علمي علوم + علمي رياضة).

كلية الطب البيطري (علمي علوم)

كلية الحاسبات والمعلومات (علمي رياضة).

الذكاء الاصطناعي.

كلية الزراعة (علمي علوم + علمي رياضة).

كلية الآداب (علمي + أدبي).

كلية التجارة (علمي + ادبي).

كلية الحقوق (علمي + أدبي).

كلية دار العلوم (علمي + أدبي).

كلية التربية (التعليم العام + التعليم الأساسي) علمي وادبي.

كلية الفنون الجميلة (علمي + أدبي).

المعاهد المتاحة لطلاب المرحلة الثانية 2020

أما المعاهد الحكومية فهي متاحة لجميع طلبة وطالبات المرحلة الثانية سواء المعاهد العليا أو المعاهد المتوسطة أربعة سنوات أو سنتين فقط بما فيها المعاهد الفنية والصناعية ومعاهد الكمبيوتر والحاسب الآلي ومعاهد الخدمة الجامتاعية والمعاهد الهندسية لطلاب عمي رياضة وغيرهم من المعاهد الأخرى الحكومية المتعددة.

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كليات غير متاحة للمرحلة الثانية 2020

وقد تم الإعلان عبر وزارة التعليم العالي أيضًا عن أن كليات القطاع الطبي بما فيها: (كليات الطب البشري، كليات طب الصيدلة، كليات العلاج الطبيعي، كليات طب الأسنان) أما الكليات الأخرى الخاصة بالشعبتين العلمية والأدبية التي تم شغلها بالكامل؛ فقد شملت:

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

كلية الإعلام.

كية الألسن.

كلية الآثار

حيث أن هذه الكليات في جميع الجامعات الحكومية قد اكتملت تمامًا ولم يُعد من المتاح التقديم على أي منها لطلبة وطالبات المرحلة الثانية.

وبعد الانتهاء من الأعمال الخاصة بقبول رغبات طلاب المرحلة الثانيى وظهورها، سوف يتم الإعلان عن موعد المرحلة الثالثة والتي سوف تضم الطلبة الناجحين في الدور الثاني أيضًا.