تحيا مصر: 1.9 مليار جنيه حجم مشاركتنا في مدن بشاير الخير الجديدة بالإسكندرية

قال المدير التنفيذي لصندوق "تحيا مصر"، تامر عبد الفتاح، إن مشاركة الصندوق في بناء مدن بشاير الخير بلغت مليارا و9 ملايين جنيه حتى الآن، لافتا إلى أن الدولة لديها مخطط متكامل رصدت له ميزانيات ضخمة للقضاء على مشكلات المناطق العشوائية وغير المخططة، والتي شكلت خطرا هدد حياة الآلاف من سكانها على مدار عقود طويلة، دون حل ينهي معاناتهم، حيث افتقرت تلك التجمعات العشوائية لأبسط متطلبات العدالة الاجتماعية.

وأضاف فى تصريحاته أن الصندوق منذ إنشائه شارك بفاعلية في توفير مسكن آمن ومتكامل الخدمات والمرافق لسكان العشوائيات والمناطق المهددة للحياة ورفع كفاءة القرى الأولى بالرعاية وتحسين المستوى الاجتماعي والمعيشي لمواطنيها؛ تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في خطوة رسمت ملامح عصر جديد لحياة بلا معاناة للآلاف من سكان تلك المناطق.

وأوضح عبد الفتاح أن مشروع بشاير الخير.. يعد نموذجا مثاليا لمعنى التطوير العمراني.. حيث تحولت العشوائيات إلى نطاقات سكنية حضارية عامرة بالحياة، ومن ثمة نجحت الدولة في توفير بديلا آمنا للأهالي من قاطني المناطق المهددة للحياة، في شكل مجتمع عمراني للارتقاء بسكان المناطق المهددة للحياة اجتماعيا واقتصاديا وصحيا.