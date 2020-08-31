لحمايتهم من التحرش .. التضامن تدرس وضع كاميرات مراقبة فى دور الأيتام

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة تدرس مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وضع كاميرات مراقبة فى دور الأيتام، لحمياتهم من التحرش والمحافظة على سلامتهم وحقوقهم.





وأضافت فى مقابلة مع قناة "المحور"، أن النيابة العامة ألقت القبض على طباخ تعرض بالتحرش لفتاتين بأحد دور الأيتام فى مصر القديمة. وأكدت أنه تم التواصل مع الفتاتين وجرى توفير أخصائيين نفسيين لهما. وأشارت إلى تخصيص مبلغ كبير لتطوير دور الأيتام على جميع المستويات، مضيفة أن الوزارة تعد حملة إعلامية حول طلبات كفالة الأطفال الأيتام، وتلقت العديد من الطلبات من أسر كثيرة، يتم بحثها حاليا.

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