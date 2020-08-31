مصر للطيران تسير اليوم 39 رحلة لنقل نحو 2500 راكب إلى 26 وجهة

وأوضحت الشركة، فى بيان، أمس الأحد، أنها ستسير رحلة واحدة إلى كل من باريس وكوبنهاجن وروما ولندن وميلانو واسطنبول وجوبا والخرطوم ونيروبى وبيروت والمنامة، ورحلتين إلى كل من دبى وأبوظبى.

كما تسير الشركة 14 رحلة استثنائية بمعدل 5 رحلات إلى جدة ورحلتين إلى كل من الرياض الدمام والمدينة المنورة، ورحلة واحدة إلى كل من أبها والقصيم ومسقط، و7 رحلات داخلية بواقع 3 رحلات إلى شرم الشيخ ورحلة واحدة إلى كل من أسوان والأقصر والغردقة ورحلة خاصة إلى طابا و3 رحلات شحن جوى.