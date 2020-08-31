قطع المياه عن 4 مناطق بالمنيا 8 ساعات اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، أنه سيتم قطع المياه عن مناطق (كفر المنصورة -6 أكتوبر -سجن المنيا بكفر المنصورة -عزبة طه السبع)، بمدينة المنيا، اليوم، لمدة 8 ساعات تبدأ من الساعة الـ 10 مساءً، وحتى الساعة الـ 6 صباحاً.
وذلك لقيام الشركة بعملية إحلال وتجديد لخط مياه شارع الحلمية بحي جنوب المدينة، وهو الخط المغزى لشبكة مياه غرب المدينة، حيث ستقوم الشركة بربط الخط الجديد على الخط الرئيسي، لذا يرجى توفير احتياجاتكم من المياه خلال تلك الفترة.
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