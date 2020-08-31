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حار نهارا معتدل ليلا .. الأرصاد تتوقع طقس اليوم الإثنين : عظمى القاهرة 37

0 نشر
أحمد عاشور 2020-08-31 06:06 0 تبليغ

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الإثنين، طقس حار على القاهرة والوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد نهارًا، معتدل على القاهرة والوجه البحرى ولطيف على السواحل الشمالية وشمال ومعتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء ليلا، والرياح معتدلة على جميع الأنحاء.

وقال الخبراء إن القاهرة والوجه البحرى تتعرضان لنسبة رطوبة عظمى 85% وصغرى 35%، والسواحل الشمالية عظمى 95% وصغرى 45%، وشمال الصعيد عظمى 75% وصغرى 22%، وجنوب الصعيد عظمى 35% وصغرى 14%.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم، الإثنين، على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 37 25

الإسكندرية 32 26

وادى النطرون 37 25

طنطا 36 24

شبين الكوم 37 25

دمنهور 34 24

بلطيم 32 22

مطروح 30 22

السلوم 33 22

سيوة 36 22

بورسعيد 32 26

دمياط 32 26

الزقازيق 37 25

المنصورة 35 24

الإسماعيلية 38 22

السويس 37 24

العريش 34 23

رفح 33 23

راس سدر 37 26

نخل 37 21

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نويبع 36 25

طابا 36 25

كاترين 35 20

الطور 35 26

شرم الشيخ 38 28

الغردقة 39 29

مرسى علم 38 29

الفيوم 37 24

بنى سويف 38 24

المنيا 39 24

أسيوط 39 24

سوهاج 40 25

قنا 40 26

الأقصر 41 27

أسوان 42 27

ادفو 42 28

أبو سمبل 41 26

الوادى الجديد 42 25

شلاتين 38 27

أبو رماد 37 27

حلايب 34 28

رأس حدربة 34 28

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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