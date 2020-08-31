حار نهارا معتدل ليلا .. الأرصاد تتوقع طقس اليوم الإثنين : عظمى القاهرة 37

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الإثنين، طقس حار على القاهرة والوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد نهارًا، معتدل على القاهرة والوجه البحرى ولطيف على السواحل الشمالية وشمال ومعتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء ليلا، والرياح معتدلة على جميع الأنحاء.





وقال الخبراء إن القاهرة والوجه البحرى تتعرضان لنسبة رطوبة عظمى 85% وصغرى 35%، والسواحل الشمالية عظمى 95% وصغرى 45%، وشمال الصعيد عظمى 75% وصغرى 22%، وجنوب الصعيد عظمى 35% وصغرى 14%.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم، الإثنين، على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 37 25 الإسكندرية 32 26 وادى النطرون 37 25 طنطا 36 24 شبين الكوم 37 25 دمنهور 34 24 بلطيم 32 22 مطروح 30 22 السلوم 33 22 سيوة 36 22 بورسعيد 32 26 دمياط 32 26 الزقازيق 37 25 المنصورة 35 24 الإسماعيلية 38 22 السويس 37 24 العريش 34 23 رفح 33 23 راس سدر 37 26 نخل 37 21 Advertisements نويبع 36 25 طابا 36 25 كاترين 35 20 الطور 35 26 شرم الشيخ 38 28 الغردقة 39 29 مرسى علم 38 29 الفيوم 37 24 بنى سويف 38 24 المنيا 39 24 أسيوط 39 24 سوهاج 40 25 قنا 40 26 الأقصر 41 27 أسوان 42 27 ادفو 42 28 أبو سمبل 41 26 الوادى الجديد 42 25 شلاتين 38 27 أبو رماد 37 27 حلايب 34 28 رأس حدربة 34 28

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