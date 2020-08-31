اشربوا مياه.. تعرف على حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال بيان نشرته، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين الموافق 31 أغسطس 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.
طقس الإثنين نهارًا
شبورة مائية صباحًا، طقس حار على القاهرة والوجه البحري، وارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، والرياح معتدلة.
شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، والرياح معتدلة.
طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس.
طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.
طقس الإثنين ليلًا
طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري.
طقس لطيف على السواحل الشمالية.
طقس لطيف على شمال الصعيد.
طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.
الظواهر الطبيعية
شبورة مائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.
الوصف الفني لخرائط الطقس
تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.
وكانت نصحت هيئة الأرصاد الجوية، بزيادة معدلات شرب المياه والسوائل خلال ساعات النهار، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة، وعدم التواجد في أماكن سيئة التهوية والمنافذ المغلقة.
وناشدت المواطنين بعدم الوقوف في الأماكن المزدحمة قدر الإمكان حفاظا على الجميع، خاصةً الأطفال ومرضى ضيق التنفس وكبار السن، مع ارتداء غطاء واقٍ للرأس "كاب أو شمسية" خلال ساعات النهار.
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