الرى: حجم فيضان النيل العام الحالى يتضح فى سبتمبر وأكتوبر

واصلت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد النهر إجتماعاتها برئاسة الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى بحضور القيادات التنفيذية بالوزارة أمس الأحد الموافق 30 أغسطس 2020 لمتابعة موقف الفيضان لهذا العام ومتابعة حالة الأمطار على النيل الأزرق.





واستعرضت لجنه تنظيم إيراد النهر موقف فيضان النيل، والإجراءات التى يتخذها كلاً من قطاع شئون مياه النيل، ومركز التنبؤ بقطاع التخطيط بالوزارة، من رصد وتحليل وتقييم لحالة الفيضان، و كميات المياه المتوقع وصولها حتى نهاية العام المائى الحالى 2021-2022، وأشارت البيانات إلى أن معدلات الأمطار فى تزايد على منابع النيل.



وتجدر الإشارة إلى أن المؤشرات الأولية للفيضان تُشير إلى أنه من المحتمل أن يكون فى حدود من أعلى من المتوس و أن الوارد خلال أغسطس أعلى من نظيره فى العام الماضى ولكن مازال من المبكر الحُكم بشكل نهائى على نوع وحجم الفيضان هذا العام انتظاراً لشهرى سبتمبر وأكتوبر .

وتجدر الإشارة إلى ارتفاع معدلات سقوط الأمطار بالعاصمة السودانية الخرطوم بشكل غير مسبوق وارتفع منسوب المياة بالمجرى المائى ويتم التنسيق على مدار الساعة بين الرى المصرى بالسودان ونظيره السودانى فى إطار من التعاون المتبادل وتبادل البيانات والمعلومات وإجراء القياسات المشتركة فى بعض محطات القياس.

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ووجه الدكتور عبد العاطى بضرورة العمل على إستمرار تنفيذ إزالة التعديات على المجارى المائية وخصوصا مجرى نهر النيل والتى تحد من قدرة الشبكة على استيعاب المياه الزائدة وقت الطوارئ او أثناء فترة السيول.



وفى سياق متصل، تجدر الإشارة إلى أن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لقطاع التخطيط وباقى أجهزة الوزارة تتابع خرائط الأمطار على منابع نهر النيل من بداية السنة المائية فى شهر أغسطس وتقوم كل أجهزة الوزارة بالمتابعة على مدار الساعة لحالة الفيضان والأمطار بمنابع النيل والتعامل معها.

ووجه الدكتور عبد العاطى اللجنة العليا لمتابعة إيراد النهر فى حالة انعقاد مستمر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل الفيضان لهذا العام.