النشرة المرورية.. زحام بـ26 يوليو ونصائح بسلوك محور روض الفرج

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وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "لسه الصبح"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى فادى إبراهيم، أن جميع محافظات الوجه البحرى والطرق الساحلية شهدت سيولة فى الحركة المرورية، كذلك الأمر بالنسبة لمحافظات الوجه القبلى.
قطاعات الطرق الدائرية أعمال توسعة لعدد من القطاعات وفقا لخطة الإدراة العامة للمرور، من اهم الأماكن أعلى منطقة الكنيسة المتجهة للمنيب، وكذلك أيضا لاوتوستراد والبساتين.
وشهد محور 26 يوليو القادم من الشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان بعض الأحجام المرورية، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج، كما ظهرت بعض الكثافات أيضا أعلى كوبرى الحدائق ونصح بسلوك شارع مصر والسودان.
وأشار إلى أن محاور الجيزة مازالت الحركة المرورية فيها مرضية، ماعدا أعلى كوبرى الجيزة المعدنى، لوجود أتوبيس معطل وتم الانتهاء منه.
أوضح الكثافة المرورية للقادم من الدائرى عن طريق محور صفط لجامعة القاهرة وشارع ثروت لذلك نصح سلوك أحمد عرابى.
وأعلن عن اغلاق تجربة نفق الفردوس والمسطح الأرضى نتجة لأعمال توسعة بـ كوبرى الفردوس، ويتم فتحه الآن فى الاتجاه القادم من مسجد الرحمن الرحيم لـ مسجد الشرطة.
أما فيما يخص جميع الكبارى الآخرى سواء كوبرى الجلاء أو الساحل أو الجامعة أو 15 مايو، فتعمل بشكل جيد ومرضى.
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