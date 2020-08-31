كيونت العالمية: ليس لنا علاقة بشركة دوبلي.. وأحمد عماد الدين مراد لم يكن يومًا موظفًا لدينا

أصدرت شركة كيونت العالمية بيانا توضيحيا حول ما تردد بشأن علاقتها بالمدعو أحمد عماد الدين مراد.

وقالت الشركة فى بيانها الرسمى الذى جاء على لسان ( المديرة التنفيذية لشركة كيونت مالو كالوزا ): "نما الى علم شركة كيونت مؤخرًا واقعة توقيف شخص يدعى أحمد عماد الدين مراد من قبل السلطات المصرية لارتباطه بجرائم وقضايا قانونية مرفوعة ضد شركة دوبلي، وهي شركة تنشط في مجال التسويق الالكتروني والاسترداد النقدي.

وأضاف البيان:"لاحظت شركة كيونت من خلال ما نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي وجود بعض التعليقات المتداولة والاخبار الخاطئة التي يجري خلالّها ربط قضية الموقوف أحمد عماد الدين مراد بشركة كيونت".

كما تم ذكر ايضًا عن طريق الخطأ بأن شركة كيونت غيرت اسمها لتصبح شركة دوبلى وبان الشركتين مرتبطتان ببعضهما.

وتابع البيان:"إذ تؤكد شركة كيونت حيال هذا الموضوع وتوضح للرأي العام بأن ما تم نشره غير صحيح وان ليس لكيونت اي علاقة بشركة دوبلي لا من قريب ولا من بعيد..وأن المدعو أحمد عماد الدين مراد لم يكن يومًا موظفًا في شركة كيونت بل كان في الماضي مسوقًا مستقلًا لمنتجات و خدمات كيونت وقد جرى الغاء عضويته في الشركة وانهاء تعامله معها كمسوق مستقل منذ مدة طويلة، ومنذ ذلك الحين لم يعد له اي علاقة او ارتباط او نشاط في شركة كيونت ولا حتى اي تواصل معها.

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تجدر الاشارة، إلى أن شركة كيونت هي شركة عالمية رائدة في مجال التجارة الالكترونية والبيع المباشر، تأسست في هونغ كونغ عام 1998، وهي شركة مستقلة وليس لها بتاتًا اي علاقة لا مباشرة ولا غير مباشرة بشركة دوبلى او بالأفراد التي تتعامل مع شركة دوبلى، وبالتالي تؤكد شركة كيونت بانها لا تمارس نشاطاتها تحت اي مسمى آخر غير "كيونت" فقط، وكل ما يشاع عكس ذلك هو عار عن الصحة.

وقال البيان : نطلب من جميع الجهات والمراجع التوقف عن ربط اسم شركة كيونت بقضية الموقوف أحمد عماد الدين مراد وبشركة دوبلى .