حدث ليلا.. سيدة تعتدي على ضابط شرطة داخل محكمة.. رمضان صبحي يرفض العودة لـ هدرسفيلد تمهيدا للانتقال إلى بيراميدز.. وارتفاع أسعار الذهب

نشر موقع دوت الخليج الإخباري،عددا من الأخبار والموضوعات المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها على النحو التالي:

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لإعتداء سيدة على ضا بط شرطة بالقاهرة، وهو يؤدي مهام عمله داخل إحدى المحاكم

اسعار الذهب اليوم الاثنين 31-8-2020 في مصر شهدت ارتفاعا ، وذلك لجميع أعيرة الذهب حيث شهدت الأسعار موجة من الارتفاع غير المسبوق ووصلت إلى مستوى تاريخي ، وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 : 864 جنيها اليوم، بعد أن وصل سعر جرام الذهب عيار 21 : 852 جنيها الاثنين الماضي

قال الإعلامى هاني حتحوت، إن رمضان صبحي أبلغ إدارة هدرسفيلد الإنجليزى بعدم عودته إلى إنجلترا من جديد، والانتظار حتى يتمم بيراميدز صفقة التعاقد معه

قال متحدث باسم البيت الأبيض، اليوم الإثنين، إن الرئيس دونالد ترامب وصف رئيس الوزراء الياباني المستقيل شينزو آبي بأعظم رئيس وزراء في تاريخ اليابان.

أعلن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن حسم ‏النادي خمس صفقات كبرى لتدعيم فريق الكرة في الموسم المقبل

هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كلا من اليونان وفرنسا من محاولة منع بلاده من التنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط