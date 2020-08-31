نشر موقع دوت الخليج الإخباري،عددا من الأخبار والموضوعات المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها على النحو التالي:
قال متحدث باسم البيت الأبيض، اليوم الإثنين، إن الرئيس دونالد ترامب وصف رئيس الوزراء الياباني المستقيل شينزو آبي بأعظم رئيس وزراء في تاريخ اليابان.
أعلن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن حسم النادي خمس صفقات كبرى لتدعيم فريق الكرة في الموسم المقبل
هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كلا من اليونان وفرنسا من محاولة منع بلاده من التنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر حدث ليلا.. سيدة تعتدي على ضابط شرطة داخل محكمة.. رمضان صبحي يرفض العودة لـ هدرسفيلد تمهيدا للانتقال إلى بيراميدز.. وارتفاع أسعار الذهب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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