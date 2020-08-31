انفوجراف .. 10 حقائق وأرقام صادمة عن الحروق والعنف في مصر

اصدرت مؤسسة اهل مصر بعض المعلومات المهمة التى تمثل ارقاما صادمة عن الحروق والعنف بمصر.

دوت الخليج يرصد اهم تلك الحقائق فى النقاط الاتيه :

1. 37% من ضحايا الحروق يتوفون خلال 6 ساعات الأولى من الإصابة بسبب عدم توفر مراكز الحوادث والحروق المتخصصة

2. يبلغ عدد مصابي الحروق 250 ألف حالة سنويا و يشكل الأطفال 50% من عدد الحالات.

3. ضحايا الحروق أكثر عرضه للتعرض للعدوي ، 60% من ضحايا الحروق يتوفون بعد تقديم الرعاية الأولية لهم بسبب العدوي في الدم.

4. بسبب أن اصابات الحروق البالغة، 40% من مصابي الحروق الذين يظلو علي قيد الحياه يعيشون باعاقة

5. 98% من الذين يتعرضون للحروق من الطبقات الأكثر فقرا حيث ان البنية التحتية غير المؤهلة وعدم الوعي الكافي يشكلان اسبابا قوية لحوادث الحروق

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6. تشكل الحروق المنزلية النسبة الأكبر من أسباب الحروق، 90% من حوادث الحروق في مصر بسبب الممارسات المنزلية غير الآمنة والإصابات الناجمة عن السوائل الساخنه

7. بسبب التنمر الشديد الذي يتعرضون له، 99% من حالات الحروق من الأطفال لا يستكملون التعليم.

8. وفقًا لتقرير عن "اليونيسيف" الصادر في عام 2016، وصلت نسبة العنف الجسدي للأطفال في مصر لـ93%.

9. أكثر من 40% من النساء يتعرضن للعنف من قبل أزواجهن وفقا للاحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عام2017

10. تشغل الإناث نسبة أعلي مقارنة بالذكور في معدلات الوفيات الناجمة عن حوادث الحروق

وأُنشئت مؤسسة أهل مصر عام 2013 لتكون أول مؤسسة تنموية غير هادفة للربح في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا تهتم بقضايا الوقاية والعلاج من الحوادث و الحروق، وترأس د. هبة السويدي منصب رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية.رؤية مؤسسة أهل مصر هو " إنقاذ ضحايا الحوادث والحروق " وإعطاؤهم فرصة جديدة للحياة، وهدفها الأساسي هو أن تكون أول مؤسسة إجتماعية تنطلق من مصر تركز على التعامل مع ضحايا الحوادث و العمل للوصول إلى مجتمعات انسانية محمية وخالية من الحروق.