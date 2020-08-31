وزير الرياضة: منشآت نادي الصحفيين بالمنيل ستكون على أعلى مستوى

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة صباح اليوم الاثنين نادي الصحفيين بالمنيل ، للوقوف والاطلاع على آخر التحديثات والتطوير و على ما يحتاجه النادي من تطوير لكافة منشآته خلال الفترة القادمة.

واكد الوزير خلال جولته اليوم وزيارته النادى حرصه على أن تكون منشآت نادي الصحفيين على أعلى مستوى ليكون لائقًا بهم وبلقاءاتهم الفكرية والاجتماعية والرياضية أيضا.

ووجه وزير الشباب والرياضة بإعداد تصور مناسب لمكونات النادي كما شملت جولة وزير الشباب والرياضة التفقدية لنادي الصحفيين الملاعب الرياضة ، والمنشآت المقرر تطويرها ورفع كفاءتها.

حضر الجولة التفقدية أحمد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة ، إيهاب الابياري مدير عام الإستثمار والتمويل بالوزارة ، عزت إلياس المدير التنفيذي للنادي .