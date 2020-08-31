وأوضح أنه جدير بالملاحظة اختفاء الفيضانات شمال الخرطوم وحتي بحيرة النوبة شمالا، ومن الحدود مع اثيوبيا حتي أواسط ولاية الجزيرة واختصار الفيضانات علي المناطق جنوب الخرطوم.
وبين الخبير، سبب هذه الفيضانات ومنها تغير مساحة المقطع للنيل بسبب الكباري وتوسيع شارع النيل علي حساب النيل الأزرق ولذلك صغر المقطع مما أدي لارتفاع المنسوب، وكذلك بسبب مياه الأمطار والسيول المحلية flash flood.
وشدد عبد الكافي ، على أنه لو كانت الفيضانات بسبب زيادة وارد النيل الأزرق أو النيل الأبيض لكانت مدن وقري النيل الأبيض و النيل الأزرق مثل ربك ومدني وسائر قري الجزيرة والنيل الابيض قد غرقت كلها.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر خبير سوداني: لا علاقة لفيضانات السودان بـ وارد النيل الأزرق ولا بـ سد النهضة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.