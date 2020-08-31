خبير سوداني: لا علاقة لفيضانات السودان بـ وارد النيل الأزرق ولا بـ سد النهضة

أكد المهندس عبد الكافي أحمد، خبير المياه بالسودان، أنه لا علاقة من قريب أو بعيد بين حالة الفيضان المرتفع في السودان في الوقت الحالي بسد النهضة.

وقدم عبد الكافي ، شرحا علميا وافيا لحالة الفيضان المرتفع فى السودان فى الوقت الحالى، وأنه لا علاقة لسد النهضة بذلك، مشيرا إلى أن ما يحدث هذا العام ليس له أي علاقة بسد النهضة الإثيوبي من قريب أو بعيد.

وأوضح أنه جدير بالملاحظة اختفاء الفيضانات شمال الخرطوم وحتي بحيرة النوبة شمالا، ومن الحدود مع اثيوبيا حتي أواسط ولاية الجزيرة واختصار الفيضانات علي المناطق جنوب الخرطوم.

وبين الخبير، سبب هذه الفيضانات ومنها تغير مساحة المقطع للنيل بسبب الكباري وتوسيع شارع النيل علي حساب النيل الأزرق ولذلك صغر المقطع مما أدي لارتفاع المنسوب، وكذلك بسبب مياه الأمطار والسيول المحلية flash flood.

وشدد عبد الكافي ، على أنه لو كانت الفيضانات بسبب زيادة وارد النيل الأزرق أو النيل الأبيض لكانت مدن وقري النيل الأبيض و النيل الأزرق مثل ربك ومدني وسائر قري الجزيرة والنيل الابيض قد غرقت كلها.