الارشيف / أخبار مصرية

وزير الرياضة يتفقد نادي الصحفيين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الرياضة يتفقد نادي الصحفيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة صباح اليوم الاثنين بجولة تفقدية لنادي الصحفيين، وذلك للوقوف والاطلاع عن قرب على ما يحتاجه النادي من تطوير لكافة منشآته خلال الفترة القادمة. 

وخلال الجولة أكد الدكتور أشرف صبحي حرصه على أن تكون منشآت نادي الصحفيين على أعلى مستوى ليكون لائقًا بهم وبلقاءاتهم الفكرية والاجتماعية والرياضية أيضا.

Advertisements

كما وجه وزير الشباب والرياضة بإعداد تصور مناسب لمكونات النادي.

شملت جولة وزير الشباب والرياضة التفقدية لنادي الصحفيين الملاعب الرياضة، والمنشآت المقرر تطويرها ورفع كفاءتها. 

حضر الجولة التفقدية أحمد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، إيهاب الابياري مدير عام الاستثمار والتمويل بالوزارة، عزت إلياس المدير التنفيذي للنادي.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر وزير الرياضة يتفقد نادي الصحفيين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا