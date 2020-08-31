البحرين تشيد بجهود الجيش المصرى فى القضاء على الإرهاب

أشادت مملكة البحرين بجهود الجيش المصرى فى القضاء على العشرات من العناصر الإرهابية، وتدمير المئات من الأوكار والملاجئ ومخازن المواد المتفجرة فى محافظة شمال سيناء، منوهة بالدور المحورى المهم الذى يقوم به جيش مصر فى مكافحة التنظيمات الإرهابية المتطرفة، والدفاع عن الأمن القومى المصرى.
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