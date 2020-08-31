صور.. محافظ المنيا: استمرار حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة

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وأشار المحافظ، فى بيان له اليوم الإثنين، إلى أن تلك الحملات تأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعدم التهاون فى حق أملاك الدولة، والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، بالتنسيق بين كل أجهزة الدولة، بتكثيف الحملات للقضاء على ظاهرة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.
وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ملوى أزالت 62 حالة تعد بالبناء المخالف والعشوائى على الأرضى الزراعية وأملاك الدولة على مساحة 948 مترا مربعا أملاك دولة تابعة للرى، كما تمكنت الوحدة لمركز مطاى، من تنظيم حملة إزالة لعدد من المبانى المخالفة، والتى رصدتها وحدة المتغيرات المكانية، ضمن جهود الوحدات المحلية لتنفيذ القانون وترسيخ هيبة الدولة.
وكان محافظ المنيا، قد قاد أمس، بمنطقة القرداحى بابوفليو، حملة كبرى لإزالة أحد الأبراج المخالفة بدون ترخيص ولم يقم بسداد جدية التصالح.
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