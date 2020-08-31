مملكة البحرين تشيد بجهود الجيش المصرى في القضاء على الإرهاب بسيناء

الإثنين، 31 أغسطس 2020 11:00 صـ الأخبار الإثنين، 31 أغسطس 2020 10:30 صـ بتوقيت القاهرة الإثنين، 31 أغسطس 2020 دوت الخليج أشادت مملكة البحرين بجهود جيش جمهورية مصر العربية الشقيقة في القضاء على العشرات من العناصر الإرهابية، وتدمير المئات من الأوكار والملاجئ ومخازن المواد المتفجرة التي تستخدمها العناصر الإرهابية في محافظة شمال سيناء، منوهة بالدور المحوري المهم الذي يقوم به جيش مصر العظيم في مكافحة التنظيمات الإرهابية المتطرفة، والدفاع عن الأمن القومي المصري. وتؤكد وزارة الخارجية البحرينية موقف مملكة البحرين الثابت المتضامن بقوة مع جمهورية مصر العربية ومساندة جهودها للتصدي للتنظيمات الإرهابية، فإنها تجدد موقف المملكة الراسخ الذي ينبذ كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب مهما كانت دوافعه أو مبرراته، والداعي إلى ضرورة تكاتف المجتمع الدولي من أجل دحر الإرهاب وتجفيف منابع تمويله. ⇧ موضوعات متعلقة موضوعات متعلقة الأخبار الأعلى قراءة آخر موضوعات Advertisements جميع الحقوق محفوظة © 2018 - 2020 - دوت الخليج × Header Footer

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