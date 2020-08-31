الأقوى في الشرق الأوسط .. رسالة من البحرين للجيش المصري

أشادت مملكة البحرين بجهود الجيش المصري في القضاء على العشرات من العناصر الإرهابية، وتدمير المئات من الأوكار والملاجئ ومخازن المواد المتفجرة التي تستخدمها العناصر الإرهابية في محافظة شمال سيناء.
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ونوهت بالدور المحوري المهم الذي يقوم به جيش مصر العظيم في مكافحة التنظيمات الإرهابية المتطرفة، والدفاع عن الأمن القومي المصري.
وأكدت وزارة الخارجية البحرينية موقف مملكة البحرين الثابت المتضامن بقوة مع جمهورية مصر العربية ومساندة جهودها للتصدي للتنظيمات الإرهابية.
يشار إلى أن الجيش المصري يحتل المرتبة الأولى بين أقوى 15 جيشا في الشرق الأوسط، والمرتبة رقم 9 بين أقوى 138 جيشا حول العالم، وفقا لإحصائيات 2020، التي تشير إلى تقدم هائل في تسليح وجاهزية الجيش المصري القتالية.
كما جددت المملكة موقفها الراسخ الذي ينبذ كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب مهما كانت دوافعه أو مبرراته، والداعي إلى ضرورة تكاتف المجتمع الدولي من أجل دحر الإرهاب وتجفيف منابع تمويله.
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