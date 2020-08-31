وزارة الهجرة تطلق العدد العشرين من مجلة "مصر معاك"

تصدر وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج عددها العشرين من مجلة "مصر معاك"، والتي تعدُّ أداة إلكترونية جديدة ضمن أدوات الوزارة للتواصل مع المصريين بالخارج، لنقل ما يحدث على أرض الوطن واستعراض جهود الوزارة على نحو شهري.
ويستعرض هذا العدد افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مجمع الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية بالروبيكي، والذي يضم عددًا من المصانع الجديدة للغزل والنسيج، إضافة إلى افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، ووضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية كمحطة مركزية كبرى لربط العاصمة الإدارية الجديدة بكافة مدن ومحافظات الجمهورية، علاوة على افتتاح مشروع محور المحمودية شريان الأمل لمحافظة الإسكندرية عروس البحر المتوسط.
ونتابع في العدد افتتاح المرحلة الثانية من مشروع المنطقة اللوجيستية بمحافظة الغربية "داون تاون دلتا"، التي ينفذها المهندس أشرف دوس ضمن نتائج مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، وتوفير فرص عمل في المشروع لعدد من المصريين العائدين في ضوء مبادرة "نورت بلدك"، إضافة إلى انتخابات مجلس الشيوخ التي سطرت مرحلة جديدة في الحياة النيابية المصرية.
في السياق ذاته، نلقي الضوء على صناعة الجريد إحدى الصناعات التراثية الريفية في مصر، كما نبرز جمال محافظة الإسكندرية التي تمتاز بعراقتها وسحرها.
وترحب الوزارة بتلقي مقترحات ومشاركات المواطنين بالخارج للنشر في صفحات المجلة حتى تكون صوتًا للجاليات المصرية المغتربة.
لقراءة المجلة، اضغط على الرابط التالي:
https://bit.ly/2EvMKld
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