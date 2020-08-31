صور.. وزير الإسكان يتابع تطوير بحيرة عين الصيرة وسور مجرى العيون

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، اليوم الإثنين، الموقف التنفيذى لمشروع تطوير بحيرة عين الصيرة بمحافظة القاهرة، بمرافقه المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والمهندس علاء عبدالعزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.





وبحسب بيان نشرت تفاصيله الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء، اليوم، تجول وزير الإسكان ومرافقوه بموقع المشروع لمشاهدة أعمال تنفيذ المشايات، والتشجير واللاند سكيب، وناقش الموقف التنفيذى مع مسئولى الشركات المنفذة للمشروع، حيث أكد ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ، والاهتمام بأعمال اللاند سكيب وتنفيذها بأعلى جودة، وتنويع ألوان وأنواع الزهور، وزيادة أعداد النخيل والأشجار المُظللة.



وانتقل الوزير ومرافقوه لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع تطوير "منطقة سور مجرى العيون" على مساحة 90 فدانا بمصر القديمة، وتشمل أعمال التطوير تنفيذ مطاعم، وكافيتريات، وبازارات سياحية، وفندق، ومسرح مفتوح، وغيرها، إذ تم التأكيد على ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ أعمال التطوير بهذا المشروع الهام.



وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن مشروعات التطوير الجارى تنفيذها بالقاهرة، محل اهتمام ومتابعة من القيادة السياسية، لعودتها لممارسة دورها التاريخى والثقافى والحضارى، وتوفير بيئة عصرية حضارية للمواطن المصرى، بما يتماشى مع النهضة الاقتصادية والتنموية التى تشهدها الدولة فى الوقت الحالى.