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مدبولى يتابع إزالة مخالفات البناء مع التنمية المحلية والداخلية والإسكان

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مريم يوسف 2020-08-31 11:51 0 تبليغ

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وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعا أمس الأحد، لمتابعة عدد من المشروعات الجارى تنفيذها فى محافظة الجيزة، وكذا جهود إزالة التعديات وأعداد المتقدمين بطلبات تصالح للمحافظة، وذلك بحضور أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء طارق مرزوق، مدير أمن الجيزة.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة التصدى لأى بناء عشوائى على الأراضى الزراعية وإيقافه، على أن يتم التعامل مع هذا الملف بكل حسم، مؤكدا أنه لن يتم التهاون فى التعامل الفورى إزاء المخالفات، وسنوقف أى محاولات بناء مخالف سواء على الأراضى الزراعية أو غيرها تماما، باعتبار أن هذا الملف أصبح قضية أمن قومى، فمخالفات البناء وما تتسبب فيه تهدد الأمن القومى، مشددا على استمرار تحويل أى محاولة للبناء المخالف على هذه الأراضى للنيابة العسكرية فورا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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