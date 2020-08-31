اليوم .. قطع مياه الشرب عن عدة مناطق غرب الإسكندرية

وأفاد بيان صادر عن شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أنه سيجرى قطع المياه عن عدة مناطق بدءا من الكيلو 19 وحتى الكيلو 30 بطريق الإسكندرية الصحراوى، لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح. ولفت البيان إلى حدوث كسر فى خط قطر 1000 مم بمنطقة مرغم "العامرية" بالكيلو 26 بطريق الإسكندرية – القاهرة الصحراوى. وأهابت الشركة المواطنين طلب سيارات المياه المتنقلة عند الحاجة من خلال الخط الساخن 125.

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