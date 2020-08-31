مياه المنيا: تركيب 21 ألف عداد ميكانيكى خلال الـ 3 أشهر المقبلة

قال المهندس ياسر الشهاوى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، إنه تم وضع خطة لإحلال وتجديد العدادات المعطلة، موضحا أنه تم تركيب 16 ألفا و500 عداد مسبق الدفع، إضافة إلى تركيب 14 ألف عداد مسبق الدفع، ونستهدف تركيب 21 ألف عداد ميكانيكى خلال الـ 3 أشهر المقبلة.





وأضاف الشهاوى فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الإثنين، أن خطة الإحلال تأتى فى إطار تطوير الخدمة داخل القطاع التجارى وتقديم خدمة أفضل لعملاء الشركة، مضيفا أن الشركة نجحت خلال الفترة الماضية فى إحلال و تجديد 51 ألفا و500 من عدادات مياه الشرب بمدن وقرى المحافظة. وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا أن الشركة تسعى لحل كل المشكلات الخاصة بالقراءات، مناشدا العملاء بتحميل الرابط الخاص ببرنامج "قراءتى" من هنا، وتسجيل القراءة الخاصة بالعداد ابتداء من بداية الشهر وحتى الخامس عشر من كل شهر وحتى يتسنى لكل عميل تسجيل القراءة الخاصة به على الطبيعة ومتابعة استهلاكه الفعلى وإرسالها للشركة.

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