الأنبا بشارة جودة يزور كنيسة السيدة العذراء بمنطقة البربا بأبو قرقاص

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كانت الكنيسة الكاثوليكية في مصر برئاسة غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك قد أكدت في بيان أنها تصلى من أجل أن يحفظ الله مصر وشعبها وأنها تعضد كافة مؤسسات الدولة لمحاربة الإرهاب.
وجاء في نص بيان صادر عن الكنيسة الكاثوليكية في مصر، تتابع الكنيسة الكاثوليكية بمصر وعلي رأسها، صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، بيانات القوات المسلحة، والأعمال التي تقوم بها من أجل مواجهة الإرهاب.
وتابع البيان، تؤكد الكنيسة صلاتها وتعضيدها، لكافة مؤسسات الدولة لمحاربة الإرهاب، والحفاظ على سلامة البلاد، حفظ الله مصر وشعبها.
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