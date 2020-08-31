الأنبا بشارة جودة يزور كنيسة السيدة العذراء بمنطقة البربا بأبو قرقاص

زار الأنبا بشارة جودة مطران إيبارشية أبو قرقاص للأقباط الكاثوليك، كنيسة السيدة العذراء بالبربا، وذلك لمتابعة أمور الخدمة وتفقد الرعية.

كان في استقبال نيافة الأنبا بشارة جودة مطران ابو قرقاص للأقباط الكاثوليك الأب القمص إبراهيم شفيق راعي الكنيسة، وعدد من الشمامسة وأبناء الكنيسة.

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وترأس الأنبا بشارة جودة صلاة أول قداس يقيمه نيافته بقرية البربا، وذلك بمشاركة الأب الراعي، وخورس شمامسة الكنيسة وشعب الرعية، وألقى نيافته كلمة العظة حول "الرجاء والمجئ الثانى".

كانت الكنيسة الكاثوليكية في مصر برئاسة غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك قد أكدت في بيان أنها تصلى من أجل أن يحفظ الله مصر وشعبها وأنها تعضد كافة مؤسسات الدولة لمحاربة الإرهاب.

وجاء في نص بيان صادر عن الكنيسة الكاثوليكية في مصر، تتابع الكنيسة الكاثوليكية بمصر وعلي رأسها، صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، بيانات القوات المسلحة، والأعمال التي تقوم بها من أجل مواجهة الإرهاب.

وتابع البيان، تؤكد الكنيسة صلاتها وتعضيدها، لكافة مؤسسات الدولة لمحاربة الإرهاب، والحفاظ على سلامة البلاد، حفظ الله مصر وشعبها.