الكنيسة الكاثوليكية: ندعم مؤسسات الدولة في محاربة الإرهاب

أكدت الكنيسة الكاثوليكية في مصر برئاسة غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك أنها تصلى من أجل أن يحفظ الله مصر وشعبها وأنها تعضد كافة مؤسسات الدولة لمحاربة الإرهاب.

وجاء في نص بيان صادر عن الكنيسة الكاثوليكية في مصر، تتابع الكنيسة الكاثوليكية بمصر وعلي رأسها، صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، بيانات القوات المسلحة، والأعمال التي تقوم بها من أجل مواجهة الإرهاب.

أقرأ أيضا ..

وتابع البيان، تؤكد الكنيسة صلاتها وتعضيدها، لكافة مؤسسات الدولة لمحاربة الإرهاب، والحفاظ على سلامة البلاد، حفظ الله مصر وشعبها.

ونعت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية، وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني، أمس شهداء القوات المسلحة البواسل الذين استشهدوا نتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة في حربها ضد الاٍرهاب.

وذكر بيان صادر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، نصلي أن يمنح الله عزاءً وسلامًا لأهالي الشهداء الأبرياء وأن يمنَّ بالشفاء العاجل على المصابين.

وأضاف البيان ستظل الكنيسة دومًا ثابتةً على موقفها الداعم للقوات المسلحة في حربها مع الاٍرهاب الأسود إلى أن تستطيع اقتلاع جذوره من أرض مصر وتحقيق كامل الأمن والطمأنينة لشعبنا المبارك، وتابع قائلا، ليحفظ الرب القدير وطننا من كل شر، وينعم عليه وعلى أهله بالسلام والاستقرار.