جامعة قناة السويس: بدء برامج تعليمية متميزة العام الدراسى المقبل

وأوضحت هجرس فى بيان اليوم الإثنين أن كلية التجارة جامعة القناة ستشهد بدء العمل بثلاثة برامج جديدة بنظام الساعات المعتمدة هى برنامج نظم معلومات الأعمال BIS "برنامج مميز"، وبرنامج شعبة اللغة الإنجليزية بنظام الساعات المعتمدة "برنامج غير تقليدى"، وبرنامج الأسواق والمنشآت المالية FMI "برنامج مميز".

وأشارت إلى أن برنامج نظم معلومات الأعمال BIS يهدف إلى توفير خريج لسوق العمل يجمع بين المهارات المحاسبية والإدارية ومهارات استخدام الحاسب الآلى ونظم المعلومات وكيفية الربط بينهما وصولا لتطبيقات إلكترونية تتلاءم مع الاحتياجات المهنية من خلال دراسة المقررات التجارية مقررات الحاسبات والمعلومات والبرمجيات وصولا لخريج قادر على تصميم برامج محاسبية وإدارية متميزة.

وعن نظام الدراسة بالبرنامج، أضافت أن مدة الدراسة بالبرنامج 4 سنوات دراسية وتكون الدراسة باللغة الإنجليزية ولابد أن يجتاز الطالب 144 ساعة معتمدة للتخرج نصفها للمقررات التجارية والنصف الآخر لمقررات الحاسبات والمعلومات ويتكون العام الدراسى من 3 فصول دراسية هى "الخريف -الربيع- الصيف" كما يسمح للطالب بالتسجيل بحد أدنى 12ساعة وبحد أقصى 18 ساعة معتمدة فى كل فصل دراسى، ويلتزم الطالب بإعداد مشروع تخرج كمتطلب أساسى للتخرج ولابد للطالب من اجتياز تدريب صيفى/عملى بأحد الشركات أوالبنوك ويعتبر متطلبًا للتخرج.