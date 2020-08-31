التأمينات: بدء صرف متجمدات العلاوات الخمسة لأكثر من 58 ألف صاحب معاش غدا

تصرف الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، غدا الثلاثاء، أول دفعة من متجمدات العلاوات الخمسة لـ 58 ألفا و 225 مستفيدا من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بالإضافة إلى فروق تطبيق العلاوات على المعاش لشهرى يوليو وأغسطس، وذلك للمستفيدين فى المؤسسات الصحفية القومية التى انطبقت عليهم الشروط.





وأوضحت "القومية للتأمين الاجتماعى" فى بيان لها اليوم نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط أن عدد من انطبقت عليهم شروط الصرف بلغ 7 آلاف و203 مستفيدين، وكذا بعض شركات القطاع الخاص وعددهم 64 شركة بإجمالى 24 ألفا و 22 مستفيدا إلى جانب المستحقين الذين سقط الصرف لهم سهوا وعددهم 27 ألف مستفيد، وجار دراسة أوضاع الشركات التى تطلب من الهيئة تباعا.

وقال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة فى تصريحات له إن المؤسسات الصحفية القومية التى سيتم الصرف لها هى "وكالة أنباء الشرق الأوسط، الأهرام، الأخبار، دار الهلال، دار المعارف، الشركة القومية للتوزيع، شركة التوزيع المتحدة، روز اليوسف"، مشيرا إلى أن المعايير التى تم الاحتكام إليها فى الصرف لهذه المؤسسات هى أن يوجد قرار لصرف العلاوة من الجهة المختصة بذلك وهى المجلس الأعلى للصحافة سابقا والهيئة الوطنية للصحافة حاليا، وأن تكون المؤسسة قد أدرجت العلاوة بالفعل فى مفردات الراتب الشهرى، وتم استقطاع استحقاقات التأمينات منها.

وحول شروط استحقاق شركات القطاع الخاص، أوضح رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أنها نفس الشروط التى انطبقت على المؤسسات الصحفية ويضاف إليها أن تكون المنشأة مسددة للاشتراكات التأمينية بشكل كامل أو جزئى ولديها الرغبة فى سداد باقى المبلغ.