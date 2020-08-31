فيديو.. المتحدث العسكرى ينشر فيديو للمدارس العسكرية الرياضية 2020

نشر المتحدث الرسمى للقوات المسلحة، اليوم الإثنين، برومو للمدارس العسكرية الرياضية 2020 بعنوان "مصانع الرجال" والذى يتناول مميزات الالتحاق بالمدارس العسكرية الرياضية.





وأوضح الفيديو أن المدارس العسكرية الرياضية تتميز بكفاءة عالية فى تدريب الملتحقين بها، مع توفير أحسن الكفاءات العلمية والرياضية لتحقيق التفوق لهم. وتضمن الفيديو دعوة الطلاب الراغبين فى الالتحاق بالمدارس سرعة سحب ملف التقديم لمعرفة الشروط والمتطلبات اللازمة.

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