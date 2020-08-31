برلمانية مشيدة بالقوات المسلحة: توجه ضربات استباقية للإرهابيين فى سيناء

أشادت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، بجهود رجال القوات المسلحة الأبطال فى التصدى للجماعات الإرهابية والمتطرفة، والسيطرة على زمام الأوضاع فى شمال سيناء، وذلك فى إطار حربها المستمرة على الجماعات الإرهابية، مؤكدة أن حربنا على الإرهاب مازالت مستمرة.





وأضافت "درويش" فى بيان لها اليوم الإثنين، أن القوات المسلحة دائما توجه ضربات استباقية ضد هذه الجماعات الإرهابية، وذلك بفضل التخطيط المحكم من قياداتها والمتابعة المستمرة والبطولة الواضحة من أفرادها ضباط وجنود أبطال القوات المسلحة. ونعت وكيل اللجنة، استشهاد أبطال من القوات المسلحة الباسلة، فى إطار الجهود الضخمة التى تبذلها لدحر الجماعات الإرهابية بشمال سيناء، والتى تحرز فيها القوات الباسلة تقدما كبيرا يوما بعد يوم. وتقدمت مساعد رئيس الحزب، بخالص العزاء لأسر شهداء الأبطال، داعيه الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم أهلم وذويهم الصبر والسلوان، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

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