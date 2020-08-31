19 مليون كمامة.. التموين تشارك فى خطة الدولة لمنع تفشى كورونا

توجيهات وزارية

وجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، شركات الجملة التابعة للوزارة بأن توزع الكمامات التى ترد إليها من الشركات المنتجة على بقالين التموين التابعين لكل فرع جملة مع موافاة الوزارة بأسماء البقالين ورقم البطاقة الذكية الخاصة بكل بقال، وعدد الكمامات المنصرفة له.

كما وجه بأن ترسل الوزارة البيانات الواردة من شركات الجملة إلى الشركات المنفذة للنظام الإلكترونى مع إلزام البقال التموينى بتسجيل صرف الكمامات للمواطنين خصمًا من رصيدة على النظام الاليكترونى.

وقال الوزير، فى تصريحات صحفية، "فى حالة نفاذ رصيد المواطن أو البقال من الكمامات سيتم رفض أى عملية تحتوى على سلعة الكمامة، ومن يتلاعب سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتوقيع غرامات على أى شخص يثبت تلاعبه".

19 مليون كمامة

تواصل الشركات المنتجة لكمامات القماش، توريد الكمامات لشركات الجملة التابعة لوزارة التموين، لتوزيعها على بدالى التموين ومنافذ توزيع السلع التموينية، تمهيدًا لصرفها للمواطنين على البطاقات التموينية بسعر 8.5 جنيه فى إطار حرص الحكومة على صحة وسلامة المواطنين لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

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ووردت الشركات المنتجة ما يقرب من 19 مليون كمامة قماش حتى الآن، إذ تم توريد الكمامات فى محافظات الوجه القبلى والبحرى، إذ تقوم مخازن شركات الجملة التابعة للوزارة بتوزيعها على بدالى التموين، ومنافذ المجمعات الاستهلاكية وسط آليات لمراقبة عمليات التوزيع.

المواصفات

اتفقت وزارة التموين والتجارة الداخلية مع الشركات المنتجة على توريد كمامات القماش، بحيث تكون كل كمامة فى كيس بلاستيك مغلق، وداخله أيضًا إرشادات الاستعمال، وأيضًا المواصفات الفنية للكمامة.

واتفقط أيضًا على ضرورة أين تتضمن الإرشادات "لوجو" وزارة التموين، حتى يستطيع المواطن معرفة الكمامة المعتمدة والمقرر صرفها على البطاقات دون غيرها، منعًا للتلاعب من قبل المنافذ أو محاولة البعض صرف كمامات غير المعتمدة على البطاقات.

وتتضمن المواصفات الفنية للكمامات القماش، التى يتم طرحها على بطاقات التموين، منها السماح بسهولة التنفس وأن تكون طاردة للسوائل والرذاذ، ومعالجة من الخارج لقتل البكتيريا والميكروب، ولا تسبب حساسية للبشرة، كما يمكن استخدامها حتى 50 غسلة بعد تطهيرها.

وشددت الوزارة على ضرورة أن تضمنت إرشادات الاستخدام والتطهير، وهى أن يتم غسل الكمامة قبل الاستخدام للمرة الأولى، ثم يتم غسلها منفردة بعد كل استخدام على درجة حرارة 60 درجة، ثم يعرض لأشعة الشمس حتى يجف، ويمنع لمس الطبقة الخارجية للقناع اثناء الاستخدام، وأن يتم خلع القناع من خلف الأذن مع تجنب لمس القناع، وبعد انتهاء صلاحية القناع يغسل ثم يمزق لمنع إعادة استخدامه من قبل أى شخص آخر.