وأوضح أبو العلا، فى تصريحات له اليوم الإثنين، أن إجراء التجارب السريرية الخاصة باللقاح ستضع مصر ضمن قائمة الدول التى دخلت السباق الطبى والعلمى العالمى لمواجهة الفيروس، وتكلل مساعيها نحو إيجاد لقاح كورونا بالتنسيق مع الصين.
وأكد أن إيجاد لقاح آمن وفعال للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد يعد أولوية لدى المنظومة الصحية العالمية والمصرية، إذ يوجد تسارع فى السباق بين الدول الكبرى لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.
واختتم أبو العلا بالتأكيد على أن المرحلة الثالثة تمثل المرحلة الأكثر أهمية، إذ إنها تحدد ما إذا كان اللقاح آمنا ويعالج المرض أم لا، كما أن إجراء هذه التجارب يأتى فى ظل التخوفات من حدوث موجة ثانية للوباء فى العديد من الدول أشد خطرًا من الأولى.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر صحة النواب: التجارب السريرية تضع مصر ضمن السباق العالمى لمواجهة كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.