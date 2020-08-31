صحة النواب: التجارب السريرية تضع مصر ضمن السباق العالمى لمواجهة كورونا

وأوضح أبو العلا، فى تصريحات له اليوم الإثنين، أن إجراء التجارب السريرية الخاصة باللقاح ستضع مصر ضمن قائمة الدول التى دخلت السباق الطبى والعلمى العالمى لمواجهة الفيروس، وتكلل مساعيها نحو إيجاد لقاح كورونا بالتنسيق مع الصين.

وأكد أن إيجاد لقاح آمن وفعال للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد يعد أولوية لدى المنظومة الصحية العالمية والمصرية، إذ يوجد تسارع فى السباق بين الدول الكبرى لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

واختتم أبو العلا بالتأكيد على أن المرحلة الثالثة تمثل المرحلة الأكثر أهمية، إذ إنها تحدد ما إذا كان اللقاح آمنا ويعالج المرض أم لا، كما أن إجراء هذه التجارب يأتى فى ظل التخوفات من حدوث موجة ثانية للوباء فى العديد من الدول أشد خطرًا من الأولى.