رئيس جامعة بنى سويف يكرم الموظفين المحالين على المعاش

جاء ذلك تقديرًا لجهودهم المبذولة طوال السنوات الماضية خلال العمل ومشاركتهم الفعالة فى خدمة وتطوير العملية الإدارية بالجامعة.

وأكد حسن، خلال ترأسه مجلس الجامعة رقم 187، أن الجامعة تحرص على الاستفادة من خبرات العاملين المتميزين المحالين على المعاش خصوصًا أصحاب الخبرات الإدارية الكبيرة، لافتًا إلى أن الهيكل الإدارى يمثل أحد أهم أضلاع العملية التعليمية بالجامعة، والذى يستكمل مقوماته بالتعاون مع أعضاء هيئة التدريس.

وأضاف رئيس الجامعة أن العاملين المحالين إلى المعاش هم من وضعوا الأسس وعلموا الأجيال التى تليهم، ليستكملوا مسيرة التنمية، كما دعا العاملين إلى التواصل المستمر مع زملائهم، واستكمال مسيرة حياتهم فى العطاء وبذل الجهد، فى نقل خبراتهم إلى العاملين الحاليين، من خلال رابطة العاملين بالجامعة.

العاملون المكرمون هم:

عاطف على محمد على - المدينة الجامعية.

هانم احمد محمد - كلية الحقوق.

نشأت منير شفيق - إدارة الجامعة.

عيد محمد قرنى محمد إسماعيل - المدينة الجامعية.

فتحى عبد العزيز عبدالعزيز - إدارة الجامعة.

لبنى محمد جمال عبدالقادر - إدارة الجامعة.

هدى فتحى أحمد - كلية الطب البيطرى.

رجاء عزت كريم محمد – إدارة الجامعة.

رمضان رجب إبراهيم – كلية التعليم الصناعى.

عبدالرحمن عبدالحكيم – كلية علوم الأرض.

جمال عبدالمنعم محمد أحمد - المدينة الجامعية.

أيمن محمد على جاد الله – كلية الحقوق.

عصام مجلى أحمد – كلية الحقوق.

عادل عجمة على سيد – كلية الحقوق.

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نبيلة حافظ هاشم – كلية الإعلام.

هالة حسن محمود حسن – المدينة الجامعية.

سليمان نصر فولى – كلية علوم الأرض.

محمد أحمد أبو زيد – إدارة الجامعة.

وجدى وديع حليم – كلية التربية.

أشرف محمد سليمان – كلية التربية.

سلوى عبدالعظيم عبد الجواد – كلية التجارة.

سوسن رضوان حسنين – إدارة الجامعة.

محمد فؤاد طة محمد – كلية علوم الأرض.

سعد محمد صادق عبدالحميد – المدينة الجامعية.

جمال محمد محمود محمد – المدينة الجامعية.

ميمى بسيونى دياب – كلية التجارة.

طارق محمد عبدالبصير – كلية الهندسة.

ربيع فتحى عبدالحميد – كلية الإعلام.

منى فهمى تمام – كلية الطب البيطرى.

طارق أحمد مختار – كلية السياسة والاقتصاد.

ماجدة محمد عبد الجواد – مركز تنمية الموارد البشرية.