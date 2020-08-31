عضو مجلس الشيوخ: الأعمال الإرهابية الخسيسة لن تنال منا

وقال عمارة، فى تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، إن هذه الأعمال الإرهابية الخسيسة لن تنال من الشعب المصرى وقواته المسلحة التى تعتبر السيف والدرع، مضيفًا أنها تزداد صلابة وإرادة لإستكمال معركتى البقاء والبناء تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وتقدم عمارة بخالص العزاء والمواساة لأسر الشهداء، راجيًا لأبطال المصابين بالشفاء العاجل وعبر عمارة عن ثقته فى قواتنا المسلحة أنها ستشفى صدورنا ونأخذ بثأر شهدائنا الأبطال.
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