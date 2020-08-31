وزير النقل يعلن وصول 22عربة سكة حديد الى ميناء الاسكندرية

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل ، استقبال ميناء الإسكندرية، دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية الجديدة بإجمالي 22عربة ليصل إجمالي ماوصل حتى الان من العربات الى 68 عربة ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب، التي تعد الصفقة الأكبر والأضخم فى تاريخ سكك حديد مصر والموقعة بين هيئة السكك الحديدية المصرية وشركة ترانسماش الروسية الممثل للتحالف الروسى المجرى بقيمة مليار و16 مليون و50 ألف يورو.

وأكد وزير النقل ان العربات ال 22عربة التي وصلت هي عربات درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية و أن صفقة الـ 1300 عربة جديدة للركاب تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية..

وأشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى أنه بوصول هذه الدفعة من العربات يكون قد وصل خلال الشهر الحالي 35 عربة وهو معدل التوريد الشهري المتفق عليه مع الشركة المصنعة لافتا إلى أن هذا المعدل يمكن هيئة السكك الحديدية من تشكيل 3قطارت جديدة مكونة من جرارات وعربات كلها جديدة يتم إدخالها شهريا على خطوط الهيئة مضيفا أن الصفقة تساهم فى رفع كفاءة التشغيل اليومى وانتظام جداول التشغيل خاصة و أن ذلك يتزامن مع مشروعات تحديث أعمال البنية الأساسية للهيئة الجارى تنفيذها من نظم إشارات وتطوير مزلقانات وتجديد قضبان، وتحسين وتطوير المحطات والورش وان جميع هذه الإجراءات والمشروعات التى تقوم الوزارة بتنفيذها ساهمت في زيادة معدلات السلامة والأمان فى تشغيل القطارات و في تحسن مستوى الخدمة والتي بدأ المواطن يشعر بها على ارض الواقع