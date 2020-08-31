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فريق أطفال وكبار بلا مأوى ينقذ سيدة وطفلتها

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بناءً على البلاغ الوارد من منظومة الشكاوى الحكومية بوجود سيدة وطفلتها؛ تحرك على الفور فريق أطفال وكبار بلا مأوى التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، وتبين أن الحالة تدعى م.ع تبلغ من العمر ٣٣ عامًا.

السيدة من محافظة القليوبية ولديها طفلة تبلغ من العمر ٥ سنوات، تعامل فريق وحدة شرق القاهرة معها بتاريخ ١١ يوليو ٢٠٢٠ أمام الجامعة العمالية بمدينة نصر وبعقد جلسة معها اتضح أنها مريضة نفسية مصابة بهلاوس سمعية وبصرية وكان من الصعب التعامل معها.

ونظراً لكونها في منطقة حيوية ذات طابع اقتصادي مرتفع ووعي للمواطنين تفاعلوا مع تلك الحالة، واستمر العمل معها على فترات متباعدة؛ نظراً لاختفائها بعض الأحيان وحماية البلطجية لها أحياناً أخرى لاستغلالها في الحصول على أموال منها تحصل عليها من المواطنين المتعاطفين معها مما دفع عدد من الجهات متمثلة في البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى ومنظومة الشكاوى الحكومية لمجلس الوزراء ووزارة الداخلية متمثلة في قسم أول مدينة نصر والأمانة العامة للصحة النفسية لمعاونة فريق وحدة شرق القاهرة التابع لبرنامج حماية الأطفال والكبار بلا مأوى حتى تم إيداع السيدة مستشفى الصحة النفسية بالعباسية والطفلة منظمة فيس بالعبور.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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