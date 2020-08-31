القوى العاملة: تعيين 4898 شابا بالقاهرة بينهم 47 من ذوي القدرات

أحمد جودة - القاهرة - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة القاهرة 4898 شاباً، من بينهم 47 من ذوى القدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين من راغبى العمل بتلك المكاتب 13739 شاباً.

وأشار الوزير إلي أن المديرية قامت من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة بصرف منح رعاية اجتماعية للمسجلين بإجمالى 70 ألف جنيه لـ 24 عاملا من خلال صرف 15 منحة مولود، و5 منحة زواج ومنحتني وفاة أحد الأقارب من الدرجة الأولى، بالإضافة إلى منحتي وفاة حالتين.

وتابع محمد طه مدير المديرية في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال يوليو الماضي أن المديرية تلقت 786 شكوى، منها 102 شكوى تم تسويتها ودياً، وتم إحالة 96 شكوى للمحكمة العمالية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التي يعملون بها، كما تم حفظ 35 شكوى، وتبقى 553 شكوى تحت البحث والدراسة.

ونوه مدير المديرية إلي أنه في مجال تراخيص عمل الأجانب، قامت المديرية بإستخراج 100 ترخيص جديد لعمل الأجانب ، فضلا عن التجديد لـ 59 أجنبياً وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية ، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.

أما في مجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على 148 منشأة ، وأسفر التفتيش عن تحرير 358 محضراً لمنشآت مخالفة ، كما تم بحث 324 شكوى، وتم تسوية 223 شكوى منها ودياً ، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 158 منشأة ، وإعادة التفتيش على 224 منشأة أخرى ، وأسفر التفتيش عن تحرير 71 محضر سلامة وصحة مهنية ومحضر واحد تراخيص ، كما تم بحث 5 شكاوى.

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وزير القوى العاملة ومحافظ القاهرة يفتتحان فندق نقابة العاملين بالغزل والنسيج

افتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان ، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، فندق النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج والملابس الجاهزة و حلج وكبس القطن، بعد الإنتهاء من تطويره على أحدث النظم الفندقية العالمية فى وقت قياسى لم يجاوز الشهور الخمس من بدء التنفيذ، ويقام بجوار النقابة فى منطقة المظلات بشبرا، يرافقهما عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة، وبحضور الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج نيابة عن وزير قطاع الأعمال العام ، وفايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية ، وعلى غالى رئيس شركة مصر لحليج الأقطان، ونادية عبد السيد رئيس شركة مصر كفر الدوار، فضلا عن عددا من القيادات النقابية والتنفيذية.

وأشاد وزير القوي العاملة بهذا الجهد المتميز من جانب النقابة فى عمليات التطوير المستمرة للاستفادة من منشآتها لتعظيم مواردها والاستفادة القصوى من الأصول الثابتة غير المستغلة، وذلك وفقا لأحدث النماذج ليكون فى هذا الشكل الذي يشرف التنظيم النقابى العمالى المصرى، فضلا عن إجراءات السلامة والصحة المهنية المتبعة فى الفندق وفقاً لتعليمات الإدارة المختصة بالوزارة ، واختيار الألوان المستخدمة فى طلاء الغرف مع المفروشات.

وأكد سعفان أن ما قامت به نقابة الغزل والنسيج سوف يكون إضافة كبيرة للحركة النقابية العمالية المصرية، موجها ضرورة استمرار التميز، وأن تكون الإدارة متميزة طبقا للنظم الفندقية العالمية، واعداً بإزالة أى معوقات قد تظهر خلال استكمال المراحل النهائية، والتي سوف تشمل إنشاءات جديدة منها حمام سباحة وحديقة علي قطعة الأرض المواجهة للفندق.

ومن جانبه أكد محافظ القاهرة أن هذا العمل يخدم قطاع كبير من أكبر قطاعات الصناعة في مصر ، موجها الشكر لفريق العمل الذي قام بتنفيذ هذا العمل ، وتقديم كافة سبل التعاون خلال المرحلة القادمة خاصة في تطوير المنطقة المحيطة بالفندق، حتى يمكن الاستفادة القصوى منها وتأهيلها بما يليق بوضع الفندق العام.