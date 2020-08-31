مطران القدس يزور قبر القمص رويس الأورشليمى فى لبنان

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وأكد الأنبا أنطونيوس، فى تصريحات صحفية اليوم الإثنين، أنه سوف ينظم حفل تأبين للراحل تعويضًا عن عدم مشاركته فى مراسم تشييع جثمانه، لأنه توفى وقت وقف الطيران بسبب وباء كورونا الأمر الذى جعل الكنيسة السريانية فى لبنان تقوم بالمراسم.
يذكر أن البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية كلف الراهب القس تيمون السريانى برعاية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى لبنان خلفًا للأب رويس.
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