العربية للتصنيع توقع عقدا مع شركة ألمانية لتصنيع اللوحات المعدنية

شهد الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وماركوس مولار، رئيس مجلس إدارة شركة تونـجز ميدل إيست الألمانية العالمية، توقيع عقد الشراكة والتعاون لتأسيس الشركة العربية الألمانية لتصنيع اللوحات المعدنية المرورية المؤمنة.





وأكد التراس، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لتعزيز فرص الاستثمار وتعميق التصنيع المحلى ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة فى صناعة اللوحات المعدنية المرورية المؤمنة بالشراكة مع الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال.

وأوضح التراس أن الشركة العربية الألمانية تعد صرحًا صناعيًا جديدًا يوفر العديد من فرص العمل للشباب من المهندسين والفنيين والتدريب على أحدث تكنولوجيا تصنيع اللوحات المعدنية المرورية المؤمنة لكل أنواع المركبات ووسائل النقل المختلفة بمعايير الثورة الصناعية الرابعة، مشيدًا بالتعاون مع شركة تونجز التى تعد من كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى صناعة اللوحات المعدنية المرورية المؤمنة.

وأضاف أن الاتفاق يتضمن تدبير أحدث الماكينات وخطوط الإنتاج الألمانية الصنع ذات التكنولوجيات التصنيعية الرقمية الحديثة التى تتوافق مع منظومة النقل الذكى.

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وأوضح أن الهيئة العربية للتصنيع تستهدف بهذا التعاون تلبية كل احتياجات وزارة الداخلية من اللوحات المعدنية المرورية المؤمنة وفقًا لمعايير الجودة العالمية والتوسع مستقبلاً للتصدير لدول المنطقة العربية والإفريقية.

من جانبه، أوضح ماركوس مولار أن توقيع الاتفاق يؤكد الدور المحورى الذى تلعبه الهيئة العربية للتصنيع فى إدخال أحدث تكنولوجيات الإنتاج وتطويرها، وفقًا لمعايير الجودة العالمية.

وأكد مولار أهمية عقد الشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع لتلبية احتياجات وزارة الداخلية المصرية من اللوحات المعدنية المرورية المؤمنة والتصدير للمنطقة العربية والإفريقية، مشيدًا بالإمكانيات التصنيعية والبشرية المتميزة بالهيئة العربية للتصنيع.