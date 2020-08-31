محافظ الجيزة: مراجعة ملكية الأراضى الواقعة على جانبى دائرى بولاق الدكرور

أجرى أحمد راشد محافظ الجيزة جولة ميدانية بحى بولاق الدكرور ومدينة كرداسة للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة حالة النظافة ومجهودات رفع المخلفات وإزالة الاشغالات.





وخلال الجولة، كلف محافظ الجيزة بحصر ومراجعة موقف ملكية قطع الأراضى الواقعة على جانبى حرم الطريق الدائرى من ناحية طريق المعتمدية بالتنسيق مع جهاز أملاك الدولة بالمحافظة، وذلك بعد ملاحظة استغلال أحد المواطنين بعض الأراضى كساحات انتظار بالإضافة إلى وضع تشوينات للرمال.



وشدد المحافظ على سرعة رفع كل التشوينات والإشغالات الموجودة بها وعدم السماح باستغلالها بالمخالفة، كما وجه بضرورة التصدى بكل حزم وإزالة كل أوجه التعدى الموجودة على خط التنظيم بجوار حرم الطريق الدائرى وتمهيد الطريق بالإضافة إلى رفع جميع السيارات الموجودة بنفق موسى الكائن أسفل الطريق الدائرى إلى جانب تطوير قطعة أرض فضاء خلف سنترال بولاق الدكرور بشارع ناهيا واستغلالها للنفع العام.



رافق محافظ الجيزة خلال جولته السيد إبراهيم الشهابى نائب المحافظ للمراكز والمدن وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وعبدالله نور رئيس حى بولاق الدكرور، واللواء ياسر سامى رئيس مركز ومدينة كرداسة.

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كما تابع محافظ الجيزة إزالة 4 أكشاك تدار بدون ترخيص ومتعدية على حرم الطريق بشارع كفر طهرمس بحى بولاق الدكرور.

وفى نفس الاطار، واصلت محافظة الجيزة مجهودات إزاله مخالفات البناء والتعديات على الاراضى الزراعية إذ أزالت المحافظة تعديات على أرض ولاية الرى مساحتها 200م على ترعة الرحمانيه بقرية الكدايه مركز ومدينة أطفيح.

بالإضافة إلى إزالة لحالتين بناء مخالف على أرض زراعية بدون ترخيص بعرب الحرف قريه شبرامنت على مساحة 100و150 متر تقريبا بأبو النمرس، وإزاله 3 حالات بناء مخالف بمناطق خلف المجمع الدينى وبميت رهينة الطريق السياحى وبميت رهينة طريق المريوطية البر الشرقى بالبدرشين.