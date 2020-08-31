النيابة الإدارية تحقق فى تعدى سيدة على أحد ضباط الشرطة

كلف المستشار عصام المنشاوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إدارة التفتيش بالنيابة الإدارية بإجراء التحقيق فى واقعة تعدى إحدى السيدات على أحد ضباط الشرطة بمقر محكمة مصر الجديدة.
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