صور.. محافظ القاهرة يقود إزالة المخالفات بشمال الحرفيين العشوائية

وصرح محافظ القاهرة، فى بيان رسمى، بأن منطقة شمال الحرفيين من المناطق العشوائية المهددة للحياة، مشيرًا إلى أنه سيتم إزالة 243 عقارا، ونقل المستحقين إلى مساكن حضارية بمشروع الأسمرات المؤثثة والمزودة بكل الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم للمواطنين، فى إطار خطة الدولة لتطوير العشوائيات.

وأكد المحافظ، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسعى للانتهاء من إزالة المناطق العشوائية الخطرة، قبل نهاية العام الجارىن تنفيذًا لتعليمات الرئيس مع نقل سكانها لمساكن آدمية وتوفير حياة كريمة لهم.

رافق المحافظ اللواء إبراهيم عبدالهادى، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء إيهاب عرفة، مدير شرطة المرافق، واللواء محمد عبدالجليل، رئيس حى منشأة ناصر.